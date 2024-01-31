Події

17:05 31.01.2024

Нуланд зустрілася з Умєровим

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Нуланд зустрілася з Умєровим

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк провели зустріч із міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Сьогодні відбулася важлива розмова з Рустемом Умєровим і Вікторією Нуланд про боротьбу України, яка захищає свої кордони і свій народ від російської агресії", - написала посол у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

 

Теги: #нуланд #умєров

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