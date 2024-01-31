Нуланд зустрілася з Умєровим

Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк провели зустріч із міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Сьогодні відбулася важлива розмова з Рустемом Умєровим і Вікторією Нуланд про боротьбу України, яка захищає свої кордони і свій народ від російської агресії", - написала посол у соцмережі Х.

Як повідомлялося, в Україну в середу, 31 січня, прибула заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.