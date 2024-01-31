Керівники організацій Червоного Хреста України та Великої Британії обговорили подальшу співпрацю

Керівники Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та їхні колеги з Великої Британії обговорили питання продовження гуманітарної допомоги постраждалим від повномасштабної агресії Російської Федерації.

"Сьогодні Український Червоний Хрест приймав делегацію колег із Великої Британії... Під час зустрічі обговорили питання поточної співпраці, плани на довгострокову перспективу. А також бачення ситуації щодо подальшої гуманітарної діяльності та допомоги українцям", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

У зустрічі брали участь президент ТЧХУ Микола Поліщук, генеральний директор Національного комітету Українського Червоного Хреста Максим Доценко, новообрана генеральна директорка Британського Червоного Хреста Беатріс Бутсана-Сіта та виконавчий директор із міжнародних відносин Річард Блюітт.