Представник від України виступатиме в першому півфіналі "Євробачення-2024" 7 травня

Представник від України виступатиме в першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у Мальме (Швеція) 7 травня.

"У вівторок, 30 січня, у шведському Мальме відбулася перша урочиста подія Євробачення-2024: церемонія передавання символічних ключів місту-господарю цьогорічного конкурсу та жеребкування учасників півфіналів. За результатами жеребкування представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня", - йдеться в повідомленні пресслужби "Суспільного".

До першого півфіналу разом з Україною потрапили Кіпр, Польща, Сербія, Литва, Хорватія, Ірландія, Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан і Молдова.

Зазначається, що жеребкування також визначило, в якому з двох півфіналів голосуватимуть країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також Швеція як країна-переможниця "Євробачення-2023".

Так, у першому півфіналі віддаватимуть голоси Велика Британія, Німеччина та Швеція, а Франція, Італія та Іспанія голосуватимуть у другому півфіналі 9 травня.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня. Фінал нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.