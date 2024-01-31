Війська РФ за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"За минулу добу окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах - без постраждалих", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, росіяни вдарили 4 авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ і Кам'янське.

47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтаву і Павлівку.

99 артударів припали на територію Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків", - інформував очільник Запорізької області.