Війська РФ за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки
Війська РФ за добу обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки, обійшлося без жертв, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.
"За минулу добу окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах - без постраждалих", - написав він у своєму телеграм-каналі.
За даними ОВА, росіяни вдарили 4 авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмачці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Роботине, Степногірськ і Кам'янське.
47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтаву і Павлівку.
99 артударів припали на територію Гуляйполя, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.
"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків", - інформував очільник Запорізької області.