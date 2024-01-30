Події

07:26 30.01.2024

Салліван і Столтенберг обговорили співпрацю КНДР і РФ, а також війну в Україні

1 хв читати

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили низку питань, включно з війною в Україні та співпрацею між Росією і КНДР, повідомляє Білий дім.

Згідно з пресрелізом Білого дому, під час зустрічі Салліван і Столтенберг обговорили прогрес НАТО в нарощуванні оборонного виробництва і висловили стурбованість закупівлями Росією військового устаткування в КНДР і його використання у війні проти України.

Генсек Альянсу відзначив підтримку союзниками по НАТО України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Сторони також привітали нещодавнє схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО та висловили спільне бажання якомога швидше побачити приєднання Стокгольма до альянсу.

 

 

 

Теги: #зустріч #столтенберг #салліван

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 26.01.2024
Єрмак обговорив із Салліваном ситуацію на фронті

Єрмак обговорив із Салліваном ситуацію на фронті

11:11 23.01.2024
Столтенберг офіційно оголосив про наймасштабніші навчання НАТО

Столтенберг офіційно оголосив про наймасштабніші навчання НАТО

11:01 23.01.2024
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на суму $1,2 млрд

НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на суму $1,2 млрд

21:55 22.01.2024
Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

Представники влади провели зустріч із бізнесом після арешту Мазепи

10:04 22.01.2024
Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

Ми рухаємося до зустрічі Зеленського та Орбана - Єрмак

21:44 16.01.2024
Президент України обговорив із президентом Гани різні аспекти двостороннього співробітництва між країнами

Президент України обговорив із президентом Гани різні аспекти двостороннього співробітництва між країнами

20:03 16.01.2024
Президент України обговорив із прем'єром В'єтнаму можливість активізації двосторонніх контактів між країнами на різних рівнях

Президент України обговорив із прем'єром В'єтнаму можливість активізації двосторонніх контактів між країнами на різних рівнях

19:41 16.01.2024
Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

16:30 16.01.2024
Генсек НАТО: Шлях до справедливого завершення війни - більше зброї для України

Генсек НАТО: Шлях до справедливого завершення війни - більше зброї для України

15:37 16.01.2024
Столтенберг: Упевнений, що союзники з НАТО продовжать підтримку України, тому що це не благодійність, а інвестиція в нашу безпеку

Столтенберг: Упевнений, що союзники з НАТО продовжать підтримку України, тому що це не благодійність, а інвестиція в нашу безпеку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Одне з головних завдань року - випереджати ворога в якості роботи з дронами

Прессекретар президента Никифоров про відставку Залужного: "Немає предмета розмови"

Міноборони про розмови щодо відставки Залужного: Ні - це неправда

Залужного може бути звільнено з обійманої посади - джерело

Росіяни обстріляли Зноб-Новгородське Сумської області, три людини загинули - ОВА

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу уразила 20 районів зосередження о/с і військової техніки противника

Окупанти атакували безпілотниками Кривий Ріг, влучили по цивільній інфраструктурі

Українська стрічка "Степне" визнана найкращою на фестивалі в Трієсті

В Юнаківській громаді Сумщини окупанти з дрона скинули вибухівку, є загиблий

Українські військові відбили 24 атаки на авдіївському напрямку

Ворог обстріляв 10 громад Сумщини, загинули чотири людини

Росіяни за добу здійснили 10 ракетних і 114 авіаударів, також майже 100 обстрілів із РСЗВ

Двері Boeing 737 MAX, що відірвалися в повітрі, могли бути не закріплені болтами

РФ налаштовує ППО для відбивання атак українських дронів

30 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА