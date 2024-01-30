Салліван і Столтенберг обговорили співпрацю КНДР і РФ, а також війну в Україні

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили низку питань, включно з війною в Україні та співпрацею між Росією і КНДР, повідомляє Білий дім.

Згідно з пресрелізом Білого дому, під час зустрічі Салліван і Столтенберг обговорили прогрес НАТО в нарощуванні оборонного виробництва і висловили стурбованість закупівлями Росією військового устаткування в КНДР і його використання у війні проти України.

Генсек Альянсу відзначив підтримку союзниками по НАТО України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Сторони також привітали нещодавнє схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО та висловили спільне бажання якомога швидше побачити приєднання Стокгольма до альянсу.