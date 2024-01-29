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12:02 29.01.2024

Кулеба, Єрмак і Сіярто розпочали переговори в Ужгороді

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Кулеба, Єрмак і Сіярто розпочали переговори в Ужгороді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розпочали переговори в Ужгороді.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин", - повідомляє пресслужба МЗС України.

 

Теги: #кулеба #сіярто

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