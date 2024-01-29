Кулеба, Єрмак і Сіярто розпочали переговори в Ужгороді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розпочали переговори в Ужгороді.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розпочали переговори в Ужгороді з метою нормалізації українсько-угорських відносин", - повідомляє пресслужба МЗС України.