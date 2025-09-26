Інтерфакс-Україна
Політика
17:52 26.09.2025

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

1 хв читати
Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"
Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент України Володимир Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

"Президент Володимир Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість". Він починає бачити те, чого насправді немає", - написав він у соцмережі Х.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи дронів-розвідників в український повітряний простір, ймовірно це угорські дрони, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах

 

Теги: #сіярто

