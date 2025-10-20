Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Вашингтон у вівторок, повідомляє агентство Reuters.

"Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що незабаром зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні. У своїх коментарях у понеділок Сіярто не сказав, з ким він зустрінеться у Вашингтоні після прибуття у вівторок і яка програма візиту до США", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто гарантує, що Володимир Путін зможе безперешкодно прибути до Будапешта, де планується зустріч з його американським колегою Дональдом Трампом, повідомляє в п'ятницю The Guardian.