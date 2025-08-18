Інтерфакс-Україна
Події
12:38 18.08.2025

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову звинуватив Україну в начебто "атаці на енергетичну безпеку" його країни, до чого призвело "припинення поставок нафти" через пошкодження нафтопроводу в РФ, натякнувши при цьому на можливі наслідки в енергопостачанні України.

"Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, в результаті чого було зупинено постачання нафти до нашої країни. Ця чергова атака на нашу енергетичну безпеку є обурливою і неприйнятною", - написав він у фейсбуці у понеділок.

"Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші атаки України на нашу енергетичну безпеку також мають на меті це. Тож давайте ще раз чітко заявити: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишитися осторонь, і доки ми (уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана – ІФ-У) керуємо країною, ми й будемо залишатися осторонь!" - написав міністр.

"Наостанок нагадування для українських політиків: електроенергія, що надходить з Угорщини, відіграє ключову роль в енергопостачанні України...", - додав він.

За словами Сіярто, російська сторона намагається "якнайшвидше відновити трансформаторну станцію, необхідну для експлуатації трубопроводу, але поки що не може сказати, коли можна буде відновити постачання".

Сіярто не вказав назву нафтопроводу, хоча, ймовірно, йдеться про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який становиь понад 50% імпорту Угорщини).

Минулого тижня Сіярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Теги: #сіярто #нафтопровід #атака

