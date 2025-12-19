Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки на Одесу – МВА

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки ворога на Одесу, повідомив начальник МВА Сергій Лисак в телеграм-каналі станом на 00:53 п'ятниці.

"На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога", - написав Лисак у Телеграм.

Також за його інформацією пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлову забудову.

"Внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів. Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням. На місці працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям", - описав ситуацію Лисак.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/667