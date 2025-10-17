Сіярто заявив, що провів розмову з Ушаковим у п'ятницю

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто заявив, що у п’ятницю провів розмову з Дмитром Ушаковим, радником Володимира Путіна.

"Підготовка йде повним ходом - щойно розмовляв з Юрієм Ушаковим, радником президента Путіна з питань зовнішньої політики", - написав він у соцмережі Х.

Раніше повідомлялось, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розраховує провести розмову пізніше в п’ятницю з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє RMF24.