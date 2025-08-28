"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, якому уряд Угорщини заборонив в'їзд до цієї країни та до Шенгенської зони, віртуально відповів на ці обмеження міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто, що оголосив про обмеження.

"Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу АКТИВНИМ ДІЯМ на відсіч ворога. Запхайте в (…), пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас", - написав "Мадяр" Бровді у фейсбуці.

Як повідомлялося, 24 серпня Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. В свою чергу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону на в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років" командиру "української військової частини, що нанесла удари по нафтопроводу "Дружба".

Бровді, звертаючись до свого угорського опонента, наголосив, що "справжніх Мадярів в Угорщині вистачає", і колись ви їм набриднете. "А за обмеження Шенгену - не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу", - додав він.

"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини,- продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але пам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ: маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві", - написав Бровді.

"Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву", - додав він.

Раніше Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Сійярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії". Він повідомив , що його країна вирішила "заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Як повідомив у четвер угорський новинний портал 444.hu, командиром української військової частини, якому заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "через завдані підрозділом удари по нафтопроводу "Дружба", є Роберт "Мадяр" Бровді, підтвердив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд одного з військових командирів і реагувати відповідно.

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.