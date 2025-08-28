Інтерфакс-Україна
Події
16:28 28.08.2025

"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

3 хв читати
"Мадяр" Бровді відреагував на заяву Угорщини щодо заборони в'їзду до цієї країни та до Шенгенської зони

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, якому уряд Угорщини заборонив в'їзд до цієї країни та до Шенгенської зони, віртуально відповів на ці обмеження міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто, що оголосив про обмеження.

"Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу АКТИВНИМ ДІЯМ на відсіч ворога. Запхайте в (…), пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я - Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас", - написав "Мадяр" Бровді у фейсбуці.

Як повідомлялося, 24 серпня Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. В свою чергу, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про заборону на в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років" командиру "української військової частини, що нанесла удари по нафтопроводу "Дружба".

Бровді, звертаючись до свого угорського опонента, наголосив, що "справжніх Мадярів в Угорщині вистачає", і колись ви їм набриднете. "А за обмеження Шенгену - не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу", - додав він.

"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини,- продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує у якійсь кількості і на те "бла-бла" ведеться. Але пам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира Птахів ЗСУ: маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві", - написав Бровді.

"Ваші кінцівки - по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву", - додав він.

Раніше Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Сійярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії". Він повідомив , що його країна вирішила "заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Як повідомив у четвер угорський новинний портал 444.hu, командиром української військової частини, якому заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "через завдані підрозділом удари по нафтопроводу "Дружба", є Роберт "Мадяр" Бровді, підтвердив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд одного з військових командирів і реагувати відповідно.

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Теги: #сіярто #реакція #бровді

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 28.08.2025
Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

08:31 28.08.2025
Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

21:44 24.08.2025
Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

Сіярто розцінив заяву Зеленського щодо дружби з Угорщиною як погрозу

09:31 22.08.2025
Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

01:48 19.08.2025
Мерц продовжує наполягати на необхідності перемир’я перед наступним етапом переговорів

Мерц продовжує наполягати на необхідності перемир’я перед наступним етапом переговорів

13:29 18.08.2025
Угорщина роками докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою енергозалежність від РФ, - Сибіга

Угорщина роками докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою енергозалежність від РФ, - Сибіга

12:38 18.08.2025
Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

12:34 18.08.2025
Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

00:20 17.08.2025
Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

04:46 16.08.2025
Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

ВАЖЛИВЕ

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

Деблокували тіло 18-го загиблого у Києві

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

ОСТАННЄ

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні та закликав до припинення вогню

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Голова Держводагентства: Дунай має потенціал забезпечити водою південь України

Російському бізнесмену повідомлено про підозру за постачання електроенергії окупаційним адміністраціям

Через розгерметизацію магістрального газопроводу на Харківщині без газу залишилося понад 50 тис. абонентів

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Петиція до Кабміну про обмеження друку і розповсюдження російськомовної книги набрала 25 тис. голосів

Київський фунікулер тимчасово зупинено через поліцейські заходи

Київ закликав глав держав ШОС висловити свою позицію щодо удару РФ по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА