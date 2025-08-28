Інтерфакс-Україна
Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ зʼясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд одного з військових командирів і реагувати відповідно.

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що зараз, коли українці ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, "ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває".

"Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей: тільки за одну цю ніч і тільки в Києві російські дрони та ракети забрали життя 17 людей, і серед них чотири дитини", - зауважив Зеленський. Він додав, що щодня з Угорщини лунають нові звинувачення на адресу України.

"Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на останні заяви угорського колеги Петера Сійярто стосовно заборони в'їзду до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній удар" на нафтопровід "Дружба".

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Сіярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід "Дружба", який має "важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини".

Сіярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки "в першу чергу шкодять Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії". Він повідомив, що його країна вирішила "заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони".

Командиром української військової частини, якому заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони " через нанесені підрозділом удари по нафтопроводу "Дружба", є Роберт "Мадяр" Бровді, підтвердив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан, повідомив у четвер угорський новинний портал 444.hu.

Сам Бровді зазначив, що він українець і прибуде "на Батьківщину мого Батька вже після вас".

"А за обмеження Шенгену - не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, - дивний у вас гумор. І спецагенти не в Топ-10, тому поки станьте в чергу", - звернувся "Мадяр" до Сіярто.

