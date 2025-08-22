Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено, написав глава угорського МЗС Петер Сіярто у фейсбуці.

"Вночі ми отримали звістку про новий напад на нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні - вже втретє за короткий період. Постачання нафти в Угорщину знову припинено", - написав він.

"Це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює! Ми продовжимо всіма силами підтримувати мирні зусилля і захищати наші національні інтереси", - зазначив Сіярто.

Раніше командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив у телеграмі про те, що безпілотники повторно уразили нафтопровід "Дружба" в Брянській області Росії.