Угорщина роками докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою енергозалежність від РФ, - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто на його звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни нагадуванням, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.

"Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві", - написав Сибіга в Х в понеділок.

Як повідомлялося, Сіярто знову звинуватив Україну в начебто "атаці на енергетичну безпеку" його країни, до чого призвело "припинення поставок нафти" через пошкодження нафтопроводу в РФ, натякнувши при цьому на можливі наслідки в енергопостачанні України. "Ця чергова атака на нашу енергетичну безпеку є обурливою і неприйнятною", - написав він у Фейсбуці у понеділок, додавши, що "Брюссель і Київ вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні, і все частіші атаки України на нашу енергетичну безпеку також мають на меті це".

"Наостанок нагадування для українських політиків: електроенергія, що надходить з Угорщини, відіграє ключову роль в енергопостачанні України", - додав голова МЗС Угорщини.

Минулого тижня Сіярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області РФ.