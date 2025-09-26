Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Українські військові зафіксували заходи дронів-розвідників в український повітряний простір, ймовірно, це угорські дрони, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в прикордонних районах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю за результатами наради з військовими.

Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.