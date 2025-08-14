Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

Ремонтні роботи на атакованій українськими дронами в ніч на 13 серпня нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області РФ тривають, тому є велика ймовірність, що постачання нафти до Угорщини відновиться завтра, повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто після спілкування із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Ще раз має бути чітко зазначено: енергетична безпека Угорщини – це питання суверенітету. Той, хто атакує нашу енергетичну безпеку, фактично атакує наш суверенітет", – написав Сіярто у соцмережі X.

Напередодні він назвав обурливим нанесений Україною удар, натякнув на можливості припинення поставок електроенергії з Угорщини та закликав припинити атаки на маршрути енергопостачання до Угорщини.

Раніше цього тижня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати заву Європейського союзу напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.