Порошенко закликав зупинити транзит російської нафти через "Дружбу"

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вернувся до влади із закликом негайно припинити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", повідомляється на сайті політсили. За його словами, це суперечить інтересам України та її союзників, адже забезпечує фінансування держави-агресора.

"Увесь світ живе в очікуванні кількох важливих подій. 30 жовтня має відбутися зустріч між головою КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. Дуже сподіваємося, що крім тарифів, торгівельних мит центральною темою стане війна в Україні та її припинення. Не через два, не через три роки, а вже зараз", – зазначив Порошенко.

Політик наголосив, що світ доповіді Єврокомісії 4 листопада. Він закликав до рішучих дій: посилення санкцій, масштабної військової та фінансової підтримки України, а також боротьби з російським кібервпливом, включно з забороною Telegram.

"Європейська солідарність" зареєструвала проєкт постанови про зупинку транзиту. Порошенко зазначив, що щоденна робота "Дружби" приносить Росії близько 25 млн доларів, які йдуть на війну. За півтора року - це 10 мільярдів доларів, або мільйони дронів, якими вбивають українців.

Він закликав парламент ухвалити рішення і поставити його на голосування.