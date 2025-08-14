Інтерфакс-Україна
Події
09:44 14.08.2025

Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії

1 хв читати
Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії
Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав обурливим нанесений Україною в ніч з вівторка на середу удар безпілотником по розподільчій станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії та натякнув на можливості припинення поставок електроенергії з Угорщини в Україну.

"Угорщина є найбільшим постачальником електроенергії в Україну. Без нас енергетична безпека країни була б вкрай нестабільною. З огляду на це, український напад на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини і є життєво важливим для нашої енергетичної безпеки, є обурливим", – написав Сіярто в соцмережі X.

Він закликав Україну припинити ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та припинити атаки на маршрути енергопостачання до Угорщини, наголосивши, що угорці не мають жодного стосунку до розв’язаної Росією війни проти України.

Заяву Сіярто перепостив спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

