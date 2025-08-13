ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

Фото: https://t.me/exilenova_plus/

(додана інформація від Генштабу)

Дрони-камікадзе Головного управління воєнної розвідки Міністерства оборони України (ГУР) атакували нафтоперекачувальну станція нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області РФ, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в середу інформовані джерела в розвідці.

Операція була здійснена ГУР спільно з підрозділами Сил оборони України. За інформацією з місцевих пабліків, в ніч на 13 серпня в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Унеча" розпочалася сильна пожежа, туди попрямували екстрені служби.

ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт і який задіяний у забезпеченні військово-промислового комплексу країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, в результаті удару зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції в Унечі, також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

"Унєча забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.