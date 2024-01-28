У Фінляндії завершилося голосування на президентських виборах

У Фінляндії в неділю завершилося голосування на виборах президента.

За даними Міністерства юстиції, достроково проголосували близько 1,95 млн виборців із 4,55 млн осіб із правом голосу.

За попередніми підсумками дострокового голосування, лідирує колишній прем'єр-міністр Александр Стубб (28,3% голосів виборців), потім ідуть ексміністр закордонних справ Пекка Гаавісто (25,8%) і спікер парламенту Юссі Галла-аго (16,1%).

Підбиття підсумків голосування триває і закінчиться, як очікується, о 22:00.

На пост глави держави претендує дев'ять кандидатів. Якщо жоден із них не зможе здобути в неділю більше половини голосів виборців, 11 лютого відбудеться другий тур голосування за участю двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів у нинішню неділю.

Згідно із законодавством країни, президент обирається на 6 років не більше ніж на два терміни поспіль, тому президент Фінляндії Саулі Нііністьо претендувати на третій посадовий термін уже не зможе, і до влади прийде новий, за рахунком тринадцятий глава держави.

Якщо нового президента оберуть під час першого туру голосування, його термін повноважень розпочнеться 1 лютого 2024 року. Якщо переможець визначиться 11 лютого, термін повноважень розпочнеться 1 березня 2024 року.