СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Служба безпеки України за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів, повідомляє прес-служба СБУ в суботу ввечері.

"За даними слідства, до оборудки причетні колишні та чинні високопосадовці МО України та керівники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі СБУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів із постачальником озброєнь "Львівський арсенал".

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Зазначається, що після отримання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

"Однак та не відправила жодного артснаряду в нашу державу, а отримані кошти вивела в тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів і встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Викрадені кошти заарештовано, вирішується питання про їх повернення до бюджету України.

За матеріалами Служби безпеки 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

"Зокрема, підозру отримали: колишній та теперішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник - представник іноземної комерційної структури", - інформували в СБУ.

Крім того, СБУ затримала одного з фігурантів під час спроби виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання про запобіжні заходи для інших фігурантів поки вирішується.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці, з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.