За тиждень сапери знешкодили понад 2100 вибухонебезпечних предметів - Міноборони

За тиждень сапери підрозділів Міністерства оборони вилучили та знешкодили 2187 вибухонебезпечних предметів у визволених регіонах України, повідомляє пресслужба відомства.

"З 19 по 26 січня 2024 року обстежено та очищено: 4632,89 га місцевості, 1430,47 га сільгоспугідь, 33,05 км автодоріг. Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування", - йдеться в повідомленні Міноборони в суботу.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери підрозділів Міноборони виявили та знищили 286 885 вибухонебезпечних предметів.