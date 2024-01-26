Сквер імені Голди Меїр відкриють у Києві влітку цього року - Кличко

У Києві влітку цього року з'явиться сквер імені Голди Меїр, його облаштують з допомогою українських і міжнародних благодійних фондів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві з'явиться сквер імені Голди Меїр. Плануємо його відкрити влітку цього року. На знак вшанування пам'яті та здобутків Голди Меїр - видатної міжнародної діячки, яка народилася в Києві, однієї із засновників держави Ізраїль", - написав Кличко в телеграм-каналі.

"Минулого року світ відзначав 125-річчя Голди Меїр. І Київрада запустила процедуру для присвоєння її ім’я одному зі скверів столиці. Створили його на Подолі, на вулиці Боричів Тік. Там була ділянка, колись виділена посольству Росії. У 2014 році Київрада повернула цю землю в комунальну власність. А минулого року надала ділянці статус скверу. Місто облаштує сквер за допомоги українських і міжнародних благодійних фондів", - написав Кличко.