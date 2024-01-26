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00:24 26.01.2024

Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

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Україна працює над підготовкою візиту Віктора Орбана

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що зустріч в Ужгороді глави офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його угорського колеги Петера Сійярто буде "пов'язана з підготовкою майбутнього візиту прем'єр-міністра Орбана до України", повідомляє в четвер Радіо Свобода.

"Прем'єр-міністр востаннє був в Україні 2010-го - у тій країні, яку ми вже мало пам'ятаємо. Для нас важливо, що він приїхав. Тому насамперед концентрація - на двосторонньому порядку денному", - зазначила віце-прем'єрка.

Стефанишина не відповіла Радіо Свобода на прохання уточнити, чи має саме Віктор Орбан приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський до Будапешта. Вона послалася на те, що очільник МЗС має бути краще поінформований про цей нюанс, утім, зазначила, що бачить сенс у приїзді угорського прем'єра:

"Для мене принципово побачити прем'єр-міністра Орбана в Києві, тому що він відіграє непросту роль в ухваленні історичних для України рішень. І для мене важливо, щоб ця людина бачила країну такою, якою бачать українці".

Раніше повідомлялося, що 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави офісу президента України Андрія Єрмака з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто.

Теги: #україна #орбан #угорщина #зеленський

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