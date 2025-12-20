Інтерфакс-Україна
Події
13:15 20.12.2025

Зеленський та прем'єр Португалії вшанували в Києві пам'ять загиблих воїнів

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру вшанували у Києві на Михайлівській площі памʼять українських полеглих воїнів.

"Сьогодні разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували памʼять наших полеглих воїнів. Вічна памʼять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі президента.

 

Теги: #луїш_монтенегру #михайлівський_собор #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 20.12.2025
Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

03:34 20.12.2025
Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

20:34 19.12.2025
Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

18:09 19.12.2025
Зеленський обговорив з маршалком Сейму Польщі оборонну співпрацю і питання історичної пам’яті

Зеленський обговорив з маршалком Сейму Польщі оборонну співпрацю і питання історичної пам’яті

15:28 19.12.2025
Зеленський запросив Навроцького до України

Зеленський запросив Навроцького до України

14:46 19.12.2025
Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

14:24 19.12.2025
Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

14:05 19.12.2025
Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

13:35 19.12.2025
Навроцький: Візит Зеленського - гарна новина для Варшави та Києва, погана - для Москви

Навроцький: Візит Зеленського - гарна новина для Варшави та Києва, погана - для Москви

11:22 19.12.2025
У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

ОСТАННЄ

Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

На Рівненщині сталася масштабна ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп у напрямку Києва

Чоловіка поранено на Миколаївщині через російське бомбардування

Інший російський важкий шпигунський дрон розбився в Туреччині – ЗМІ

Мінрозвитку заявляє про забезпечення проїзду до південного заходу Одещини для екстрених служб, продуктів та пошти

РФ зранку завдала ударів по резервуарах у порту "Південний"

У Волгоградській області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія — Центр"

Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Оголошено про підозру судді райсуду, яка збила двох дітей у Харкові

Поліція затримала чоловіка, який влаштував бійку у столичному метрополітені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА