Зеленський та прем'єр Португалії вшанували в Києві пам'ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру вшанували у Києві на Михайлівській площі памʼять українських полеглих воїнів.

"Сьогодні разом із прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували памʼять наших полеглих воїнів. Вічна памʼять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі президента.