Єрмак зустрівся з експослом США Тейлором

Глава офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з експослом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та Росії в Інституті миру Вільямом Тейлором, повідомляє офіс президента в четвер.

Андрій Єрмак подякував Вільяму Тейлору за підтримку України, як у публічних виступах, так і в його діяльності в Інституті миру.

Очільник офісу президента поінформував співрозмовника про нещодавні ракетні удари Росії по українських містах, про перебіг бойових дій на фронті, а також про необхідну нашій країні допомогу від держав-партнерів.

"Не дивлячись на всі виклики, українці й надалі демонструють стійкість і продовжують боротьбу з агресором", - підкреслив Єрмак.

Андрій Єрмак детально поінформував Вільяма Тейлора про зусилля, яких Україна докладає для імплементації Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Вільям Тейлор поділився своїм баченням української Формули миру та запропонував низку цікавих рішень щодо її реалізації.