Події

18:58 25.01.2024

Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський і президент Словенії Наташа Пірц Мусар обговорили співпрацю в Раді Безпеки ООН та оборонні потреби України, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер увечері, Зеленський під час телефонної розмови з Пірц Мусар "привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН і висловив сподівання на сильний голос словенської делегації на підтримку України".

Співрозмовники також обговорили співпрацю в рамках Української формули миру. Зеленський подякував за участь словенського представника в четвертій зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі. Глава держави "запросив Словенію бути й серед учасників першого Глобального саміту миру, підготовка до якого розпочалася у Швейцарії".

Як повідомляється, "президент України також відзначив приєднання Словенії до Спільної декларації країн G7, погодженої на саміті НАТО у Вільнюсі. Співрозмовники обговорили початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації".

Зеленський також поінформував Пірц Мусар про ситуацію на полі бою та окреслив актуальні оборонні потреби України. Окремо президент подякував за попередню оборонну та гуманітарну підтримку України.

Глава Української держави також відзначив участь Словенії у створенні реабілітаційних центрів у Харкові та Житомирській області та в реконструкції лікарні в Ізюмі на Харківщині. 

Теги: #словенія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 24.01.2024
Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

23:30 24.01.2024
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

18:14 23.01.2024
Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейської народної партії

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Європейської народної партії

13:30 23.01.2024
Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

03:08 23.01.2024
Зеленський пропонує спростити процедуру набуття українського громадянства для деяких категорій осіб

Зеленський пропонує спростити процедуру набуття українського громадянства для деяких категорій осіб

21:27 22.01.2024
Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

Зеленський провів нараду щодо заморожених російських активів

21:22 22.01.2024
Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

Напрацювання щодо відносин влади та бізнесу будуть представлені РНБО

17:40 22.01.2024
Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

Зеленський назвав перспективні галузі польсько-української співпраці: логістика, АПК, виробництво зброї, кібербезпека, освіта, культура

16:11 22.01.2024
Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

Перемогти Росію можна буде тоді, коли всі країни НАТО повністю будуть на боці закінчення війни - Зеленський

15:40 22.01.2024
Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

Україна та Польща розпочнуть роботу над угодою щодо гарантій безпеки - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

ГУР: На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ

ОСТАННЄ

Ексдепутатам ОПЗЖ висунули підозру в розкраданні 32 суден торговельного флоту України на суму понад 80 млн грн - СБУ

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

Новий голова ОБСЄ Борг анонсував візит до Києва

На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

Міністри оборони Польщі та Німеччини обговорили співпрацю в рамках НАТО з упором на ефективну допомогу Україні

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА