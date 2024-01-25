Зеленський обговорив із президентом Словенії співпрацю в РБ ООН і запросив до участі в першому Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський і президент Словенії Наташа Пірц Мусар обговорили співпрацю в Раді Безпеки ООН та оборонні потреби України, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер увечері, Зеленський під час телефонної розмови з Пірц Мусар "привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН і висловив сподівання на сильний голос словенської делегації на підтримку України".

Співрозмовники також обговорили співпрацю в рамках Української формули миру. Зеленський подякував за участь словенського представника в четвертій зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі. Глава держави "запросив Словенію бути й серед учасників першого Глобального саміту миру, підготовка до якого розпочалася у Швейцарії".

Як повідомляється, "президент України також відзначив приєднання Словенії до Спільної декларації країн G7, погодженої на саміті НАТО у Вільнюсі. Співрозмовники обговорили початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації".

Зеленський також поінформував Пірц Мусар про ситуацію на полі бою та окреслив актуальні оборонні потреби України. Окремо президент подякував за попередню оборонну та гуманітарну підтримку України.

Глава Української держави також відзначив участь Словенії у створенні реабілітаційних центрів у Харкові та Житомирській області та в реконструкції лікарні в Ізюмі на Харківщині.