Події

17:28 25.01.2024

ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

2 хв читати
ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

Європейська комісія виділяє EUR15 млн на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України, Литва надає додаткові EUR500 тис. та бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Відповідну угоду підписали представництво Європейської комісії (ЄК) в Україні та литовське Центральне агентство управління проєктами CPVA, повідомила пресслужба представництва ЄК.

"Російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя й освіти. Наша ініціатива підкреслює непохитну відданість ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні", - наведено в релізі слова посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Констатується, що через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших закладів освіти кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. Як наслідок, близько 1,6 млн школярів та 200 тис. дошкільнят не відвідують закладів освіти, а близько 900 тис. дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Ініціатива щодо будівництва бомбосховищ є ще одним прикладом підтримки Європейським Союзом освітнього сектору України. Вона також є продовженням зусиль Литви та CPVA для відновлення України.

"Наша мета - повернути якнайбільше дітей до школи. Для цього поблизу шкіл мають бути побудовані безпечні укриття, що відповідають найсучаснішим вимогам. Діти та вчителі повинні мати можливість не лише сховатися від обстрілів, а й продовжити уроки та заняття під час, на жаль, регулярних повітряних атак", - заявила заступник директора литовської державного агентства CPVA Раса Сураучєнє.

Нині в Україні налічується понад 13 тис. шкіл, 3,5 тис. з яких не мають необхідних для воєнного часу укриттів. Спільно з Міністерством освіти та науки та Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) CPVA відібрала школи з найбільшою кількістю учнів, яким не вистачає навіть мінімально обладнаних укриттів.

Програма сфокусована на регіонах, які найбільше страждають від військових дій: Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Тут планується збудувати щонайменше по п'ять укриттів. Як очікується, завдяки реалізації цієї ініціативи близько 5 тис. учнів місцевих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Теги: #литва #єс #кошти #бомбосховища

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 25.01.2024
Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

14:31 25.01.2024
Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

21:10 24.01.2024
Французький ритейлер Casino продасть майже всі гіпер- і супермаркети за 1,35 млрд євро

Французький ритейлер Casino продасть майже всі гіпер- і супермаркети за 1,35 млрд євро

21:09 24.01.2024
Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

Аналітики прогнозують, що після червневих виборів Європарламент різко поправіє

18:31 24.01.2024
"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

"ДТЕК" підтримує вільну торгівлю газом із ЄС після закінчення опалювального сезону

16:37 24.01.2024
Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати 589,6 млн грн бюджету Держкіно на потреби Сил оборони

Українська кіноспільнота закликає владу переспрямувати 589,6 млн грн бюджету Держкіно на потреби Сил оборони

13:42 23.01.2024
Російську агропродукцію в ЄС можна замінити українськими агротоварами - агарний міністр Латвії

Російську агропродукцію в ЄС можна замінити українськими агротоварами - агарний міністр Латвії

13:01 23.01.2024
Глави МЗС країн ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ - ЗМІ

Глави МЗС країн ЄС підтримали план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ - ЗМІ

02:10 23.01.2024
ЄС готовий посилити позицію щодо Угорщини через блокування допомоги Україні

ЄС готовий посилити позицію щодо Угорщини через блокування допомоги Україні

20:16 22.01.2024
Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

Боррель: У ЄС є розуміння, що нині - час більше і швидше надавати Україні підтримку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

ГУР: На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ

ОСТАННЄ

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

Новий голова ОБСЄ Борг анонсував візит до Києва

На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

Міністри оборони Польщі та Німеччини обговорили співпрацю в рамках НАТО з упором на ефективну допомогу Україні

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА