ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

Європейська комісія виділяє EUR15 млн на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у гарячих точках України, Литва надає додаткові EUR500 тис. та бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Відповідну угоду підписали представництво Європейської комісії (ЄК) в Україні та литовське Центральне агентство управління проєктами CPVA, повідомила пресслужба представництва ЄК.

"Російська військова агресія позбавляє тисячі українських дітей нормального життя й освіти. Наша ініціатива підкреслює непохитну відданість ЄС забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні", - наведено в релізі слова посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Констатується, що через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших закладів освіти кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована. Як наслідок, близько 1,6 млн школярів та 200 тис. дошкільнят не відвідують закладів освіти, а близько 900 тис. дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Ініціатива щодо будівництва бомбосховищ є ще одним прикладом підтримки Європейським Союзом освітнього сектору України. Вона також є продовженням зусиль Литви та CPVA для відновлення України.

"Наша мета - повернути якнайбільше дітей до школи. Для цього поблизу шкіл мають бути побудовані безпечні укриття, що відповідають найсучаснішим вимогам. Діти та вчителі повинні мати можливість не лише сховатися від обстрілів, а й продовжити уроки та заняття під час, на жаль, регулярних повітряних атак", - заявила заступник директора литовської державного агентства CPVA Раса Сураучєнє.

Нині в Україні налічується понад 13 тис. шкіл, 3,5 тис. з яких не мають необхідних для воєнного часу укриттів. Спільно з Міністерством освіти та науки та Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) CPVA відібрала школи з найбільшою кількістю учнів, яким не вистачає навіть мінімально обладнаних укриттів.

Програма сфокусована на регіонах, які найбільше страждають від військових дій: Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Тут планується збудувати щонайменше по п'ять укриттів. Як очікується, завдяки реалізації цієї ініціативи близько 5 тис. учнів місцевих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн-навчання.