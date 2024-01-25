Події

17:16 25.01.2024

Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

2 хв читати
Олена Зеленська у виступі на засіданні ПАРЄ закликала до більш рішучих дій для порятунку дітей із російського полону

Перша леді України Олена Зеленська виступила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому українським дітям, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер, дебати щодо термінової процедури на тему "Становище дітей України" відбулися сьогодні на полях зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Зеленська приєдналася до заходу онлайн на запрошення президента ПАРЄ Тіні Кокса. Особливий акцент було зроблено на становищі українських дітей, яких примусово депортувала Росія.

Перша леді подякувала країнам, які допомагають Україні в поверненні дітей, відзначивши кроки міжнародної спільноти, зроблені за останній рік. Зокрема, за результатами четвертого Саміту глав держав та урядів Ради Європи (відбувся 16-17 травня 2023 року в Рейк'явіку) було прийнято декларацію, присвячену українським дітям, яких було незаконно вивезено на територію Росії з закликом до їх негайного повернення та притягнення винних до відповідальності. Крім того, окрема увага Ради Європи сконцентрована на відповідальності за агресію Російської Федерації проти України, притягнення до відповідальності всіх винних у депортаціях і примусових переміщеннях, а також на забезпечення правосуддя для жертв депортацій. Розпочала роботу Консультаційна група Ради Європи з питань дітей України.

Як наголошується в повідомленні, перша леді України наголосила, що потрібні рішучіші дії. "Час проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік – це забагато для викраденої дитини", - сказала дружина президента.

"Прошу долучитися національні парламенти – маємо змусити РФ виконувати Женевські конвенції та невідкладно надати вичерпні списки імен та місцеперебування всіх українських дітей, які були незаконно депортовані. Кожен порятунок кожної дитини – це зараз спецоперація, до якої залучено багато країн і десятки небайдужих людей. І тоді все вдасться", - резюмувала вона.

За результатами дебатів учасники одностайно проголосували за ухвалення резолюції та рекомендацій щодо становища дітей України.

Теги: #парє #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 25.01.2024
ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

ПАРЄ ухвалила резолюцію про становище українських дітей

22:56 24.01.2024
ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

11:32 24.01.2024
Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

22:02 22.01.2024
Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

Нардеп Гончаренко очолив комітет ПАРЄ з міграції

14:18 22.01.2024
ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

ПАРЄ в четвер за онлайн-участі Зеленської проведе дебати про становище українських дітей

13:59 22.01.2024
ПАРЄ обрала нового президента

ПАРЄ обрала нового президента

18:45 21.01.2024
ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

ПАРЄ на зимовій сесії планує провести дебати про українських дітей з онлайн-участю Зеленської

17:26 24.12.2023
Олена Зеленська провела різдвяні читання в "Охматдиті" та вручила дітям подарунки

Олена Зеленська провела різдвяні читання в "Охматдиті" та вручила дітям подарунки

23:16 22.12.2023
Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

Сьогодні амбасадором України може бути кожен - Олена Зеленська на врученні нагороди МЗС

16:22 17.12.2023
Зеленська обговорила з керівництвом Метрополітен-опери та Ukrainian Freedom Orchestra культурну співпрацю

Зеленська обговорила з керівництвом Метрополітен-опери та Ukrainian Freedom Orchestra культурну співпрацю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

Це не позиція України, щоб українці поверталися з країн ЄС - Стефанішина

Відбулося установче засідання з початку скринінгу українського законодавства на відповідність європейському

ГУР: На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони РФ

ОСТАННЄ

Болгарія до 4 березня 2025 року продовжила дію тимчасового захисту для українців

ГУР: Офіційно РФ не поширює списки полонених на обмін 24 січня, інформацію вкидає їхня пропаганда

ГУР: Працюватимемо, хоч би як було складно, щоб обміни полоненими тривали

ЄС і Литва виділили EUR15,5 млн на бомбосховища у школах України

Новий голова ОБСЄ Борг анонсував візит до Києва

На Миколаївщині знищено ворожу авіаракету Х-59 - ОК "Південь"

Міністри оборони Польщі та Німеччини обговорили співпрацю в рамках НАТО з упором на ефективну допомогу Україні

Сенат Італії схвалив указ про подальше постачання зброї Україні - ЗМІ

До Коаліції дронів приєдналися Швеція та Велика Британія - Міноборони України

ТЧХУ та ФДМ підписали меморандум про співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА