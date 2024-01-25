Події

05:46 25.01.2024

Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

1 хв читати
Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

 Великобританія повинна готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни, потрібна армія, розрахована на швидке розширення, попередив глава Генерального штабу Сполученого Королівства генерал сер Патрік Сандерс, пише BBC.

"Протягом наступних трьох років мають бути правдоподібними розмови про британську армію чисельністю 120 000 осіб, яка включатиме в себе стратегічний резерв. Але цього недостатньо", - сказав він, а також закликав зробити більше для модернізації та стратегічного резерву, оснастити Збройні сили.

Генерал Патрік Сандерс попередив, що одного лише збільшення резервних сил "буде недостатньо", підкреслює BBC.

"Ми не будемо застраховані, і, як довоєнне покоління, ми повинні підготуватися аналогічним чином - і це завдання всієї нації", - сказав він. "Україна жорстоко показує, що регулярні армії починають війни, а цивільні армії їх виграють".

Генерал наголосив на загрозі з боку Росії і вказав на кроки, що вживаються іншими європейськими країнами, щоб поставити своє населення на "воєнний стан".

Теги: #британія #армія #підготовка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 21.01.2024
Європа повинна "активізуватися" і надати більше фінансування Україні - міністр оборони Великої Британії

Європа повинна "активізуватися" і надати більше фінансування Україні - міністр оборони Великої Британії

07:40 18.01.2024
Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України

Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України

07:08 18.01.2024
Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

07:00 15.01.2024
Велика Британія має намір направити 20 тис. військових на навчання НАТО у 2024 р.

Велика Британія має намір направити 20 тис. військових на навчання НАТО у 2024 р.

20:44 13.01.2024
Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

20:38 13.01.2024
Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

21:01 12.01.2024
Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

Україні потрібно більше штурмовиків для ведення бойових дій

07:35 12.01.2024
У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

19:45 08.01.2024
За програмою "Інтерфлекс" за півтора року пройшли навчання понад 33 тис. українських солдатів

За програмою "Інтерфлекс" за півтора року пройшли навчання понад 33 тис. українських солдатів

07:25 24.12.2023
У Лондоні затримано підозрюваного в крадіжці роботи Бенксі

У Лондоні затримано підозрюваного в крадіжці роботи Бенксі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні збиття літака ІЛ-76 під Бєлгородом

У Гірнику внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, вісім поранені - Донецька ОВА

Ситуація з Іл-76 може свідчити про умисні дії РФ, спрямовані на створення загрози життю та безпеці полонених, - ГУР Міноборони

ОСТАННЄ

Війська РФ за добу завдали по Україні 6 ракетних і 97 авіаударів - Генштаб

РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", ППО збила 11 із 14 ударних БпЛА - Повітряні сили ЗСУ

До Реєстру вимог України про відшкодування збитків може надійти близько 10 млн позовів

РФ двічі атакувала Одесу ударними дронами, є влучання в промисловий об'єкт, двоє постраждалих

США почнуть переговори про можливе завершення своєї військової присутності в Іраку - ЗМІ

Армія РФ за минулий день обстріляла вісім громад прикордоння Сумської області

Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетних обстрілів 23 січня

Окупанти обстріляли Харківщину, поранено 4 мирних жителів

Зеленський привітав рішення комітету Сенату США щодо конфіскації російських активів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА