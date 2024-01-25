Велика Британія має готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни - глава Генштабу Сандерс

Великобританія повинна готувати громадян до можливого призову в армію в разі війни, потрібна армія, розрахована на швидке розширення, попередив глава Генерального штабу Сполученого Королівства генерал сер Патрік Сандерс, пише BBC.

"Протягом наступних трьох років мають бути правдоподібними розмови про британську армію чисельністю 120 000 осіб, яка включатиме в себе стратегічний резерв. Але цього недостатньо", - сказав він, а також закликав зробити більше для модернізації та стратегічного резерву, оснастити Збройні сили.

Генерал Патрік Сандерс попередив, що одного лише збільшення резервних сил "буде недостатньо", підкреслює BBC.

"Ми не будемо застраховані, і, як довоєнне покоління, ми повинні підготуватися аналогічним чином - і це завдання всієї нації", - сказав він. "Україна жорстоко показує, що регулярні армії починають війни, а цивільні армії їх виграють".

Генерал наголосив на загрозі з боку Росії і вказав на кроки, що вживаються іншими європейськими країнами, щоб поставити своє населення на "воєнний стан".