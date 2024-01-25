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00:51 25.01.2024

Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

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Правоохоронці затримали чиновника КМДА під час отримання хабара 90 тис. грн за збереження компенсацій за пільговими кредитами для підприємців

Головне управління Національної поліції в Київській області вручило підозру заступнику директора одного з департаментів Київської міської державної адміністрації та його спільникові-посередникові за вимагання хабара у підприємця для збереження компенсації за пільговим кредитом, для відновлення зруйнованого війною бізнесу.

Як зазначається на сторінці департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції у Facebook, підозру вручено за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як пояснили в ДВБ Нацполіції, фігурант справи, стверджуючи, що він контролює надання компенсацій за держкредитами для підприємців, вимагав зі столичного бізнесмена 20% "відкату" за можливість отримувати пільгове фінансування на відновлення бізнесу, який було зруйновано з початком повномасштабного вторгнення і для порятунку якого той скористався держпрограмою пільгового кредитування. Чиновник погрожував зупинити подальші нарахування, якщо не отримає необхідну суму.

ДВБ зазначає, що посадовець КМДА та його спільник систематично вимагали й одержували хабарі та були затримані під час одержання чергового з них у сумі 90 тис. грн. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

Теги: #україна #поліція #кредити

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