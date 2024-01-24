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00:02 24.01.2024

В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

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В Офісі генпрокурора уточнили кількість жертв і поранених унаслідок російського обстрілу у вівторок вранці

Згідно з уточненими даними, станом на вечір вівторка відомо про 12 загиблих внаслідок обстрілу російських окупантів уранці у вівторок, зокрема, у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській області, повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

"Найбільше людей загинуло на Харківщині - 8. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. У Херсонській - троє загиблих, у Дніпропетровській - одна людина", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що поранення отримали понад 100 мешканців цих регіонів, понад 60 із них – на Харківщині.

Водночас рятувальні роботи у Харкові досі тривають.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір вівторка вже відомо про 19 загиблих у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях внаслідок ворожих обстрілів, крім цього, понад 120 мешканців цих регіонів отримали поранення, повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

Теги: #україна #жертви #поранені #обстріли

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