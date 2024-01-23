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21:22 23.01.2024

Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

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Костін: Уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів, понад 120 людей поранено

Станом на вечір вівторка вже відомо про 19 загиблих у Харківській, Херсонській і Дніпропетровській областях унаслідок ворожих обстрілів, окрім цього, понад 120 жителів цих регіонів дістали поранень, повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Станом на 20:30, на жаль, уже відомо про 19 загиблих унаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів. Найбільше людей загинуло в Харківській області - 15. Серед них 8-річна дівчинка та її мати. У Херсонській - троє загиблих, у Дніпропетровській - одна людина. Поранення дістали понад 120 жителів цих регіонів, понад 70 із них - у Харківській області", - наводить слова Костіна пресслужба Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

У Харкові тривають рятувальні роботи.

 

Теги: #жертви #обстріли

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