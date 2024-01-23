Зеленський: Черговий російський ракетний удар - це свідомий терор проти цивільних

Російські ракетні удари по населених пунктах України є свідомим терором, спрямованим проти цивільного населення, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Триває рятувальна операція після чергової російської атаки проти наших міст і людей – свідомого терору проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові, Павлограді. На жаль, є постраждалі та загиблі", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що наразі відомо про 22 людей, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 51 особа, зокрема чотири дитини, дістали поранення. З-під завалів врятовано 27 осіб. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини.

"Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", - додав президент.