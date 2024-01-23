У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено спорткомплекс УЗ "Локомотив", поранено одну людину

Унаслідок ракетної атаки пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві, поранено одну людину, повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС", - ідеться в повідомленні пресслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, "щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона... На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було".

"Укрзалізниця" інформує, що тренування на сьогодні скасовано. Масштаб руйнувань буде оцінено після завершення рятувальних робіт.

"Тим часом поїзди "Укрзалізниці" - за розкладом", - наголошує пресслужба.