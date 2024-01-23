23 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 699 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 699 RUSSIAN AGRESSION

23 січня відзначають День почерку, День зеленого світла, Всесвітній день пирога.

Православна церква вшановує пам'ять священномучеників Климента і Агафангела.

День почерку

День почерку (День ручного письма) відзначається щорічно 23 січня. Його відзначають з метою акцентувати на важливості рукописного письма, дослідити чистоту і характер почерку.

Завдяки сучасним технологіям процес написання став набагато простішим і швидшим. Однак написання букв і слів на папері відрізняється від механічного набору тексту. Коли людина бере ручку і папір, її розум і тіло синхронізуються, думки йдуть у такт із написанням слів.

Ще одна перевага ручного письма в тому, що всі записи зберігаються на папері в той час, як голосові та текстові повідомлення з часом важко або взагалі неможливо знайти.

Ще, за почерком можна відтворити портрет людини, дізнатися про риси її характеру.

Всесвітній день пирога

Американська Рада з пирогів уже впродовж 30 з гаком років спонсорує проведення Національного дня пирога, а також проводить у США Національний чемпіонат з пирогів, у якому беруть участь пекарі різного рівня: від аматорів до професіоналів.

Ще цього дня:

1912 - У Гаазі підписано Міжнародну опіумну конвенцію - першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 - Розпочалася операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 - Ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави;

1960 - Швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" занурилися на дно найглибшої у Світовому океані Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 - У Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Гарді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнтові, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1992 - У Києві відбувся I Конгрес українців колишнього Радянського Союзу;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 - 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 - Інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 - Бої за Донецький аеропорт, які тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, закінчилися виходом українських військових з аеропорту і закріпленням на околицях міста.

Церковне свято

День пам'яті священномучеників Климента і Агафангела

Святий Климентій Анкірський народився 250 року в місті Анкіра в Малій Азії за часів правління імператора Діоклетіана. Після смерті батьків про нього піклувалася благочестива християнка Софія. На той час у Галатії настав голод і язичники, яким нічим було годувати дітей, викидали їх на вулицю. Тих нещасних Климент і Софія забирали додому, годували їх, навчали святої віри та готували до святого Хрещення. Климентія так любили в Анкірі, що коли йому виповнилося 20 років, його обрали єпископом.

За наказом імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн, Климентія помістили до в'язниці і мучили у різний спосіб. Діоклетіан, вражений дивовижним терпінням святого Климентія, відіслав його в Нікомідію до свого співправителя Максиміана. Дорогою, на кораблі, до святого приєднався його учень Агафангел, який бажав постраждати і померти за Христа разом із єпископом Климентом.

Імператор Максиміан передав святих Климентія і Агафангела правителю Агрипіну, який піддав їх таким нелюдським тортурам, що навіть у глядачів-язичників спалахнуло почуття співчуття до мучеників і вони побили мучителів камінням.

Після смерті Максиміана святого Агафангела вбили мечем. Коли ж Климентій за Божим Провидінням вийшов на волю і згодом у неділю відправляв Службу Божу, у церкву вбігли воїни і відрубали йому голову (312 р.). У XIII столітті хрестоносці вивезли голову святого Климентія до Франції.

Іменини: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар, Федір, Володимир.