Найближчими днями в усій Україні, крім південного сходу, мокрий сніг або дощ, денна температура – близько 0°

У західних, удень у північних і Вінницькій областях у вівторок, 23 січня, очікується невеликий сніг, удень місцями з дощем, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах уночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у східних, Сумській, Полтавській, місцями Дніпропетровській і Запорізькій областях 6-11° морозу, удень від 2° морозу до 3° тепла, в Одеській області 2-7° тепла.

У Києві 23 січня вночі без опадів, удень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, удень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень 23 січня найвища температура вдень була 9,0° тепла у 1899 р., а найнижча вночі 26,0° морозу в 1942 р.

У середу, 24 січня, на півдні й південному сході України без опадів, на решті території невеликий мокрий сніг, удень у західних, Житомирській і Вінницькій областях помірний дощ і мокрий сніг (на Закарпатті опади, у Карпатах сильний сніг).

Температура у східних областях і в Карпатах уночі 5-10° морозу, удень 0-5° морозу, на решті території вночі 0-5° морозу, удень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та заході країни 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, удень у західних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

У Києві 24 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 24 січня 0-2° морозу, удень 1-3° тепла.