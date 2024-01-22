Події

08:43 22.01.2024

Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

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Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування. Без жертв серед населення, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в понеділок уранці.

"Загарбники поцілили по мирних громадах Запорізької області: зафіксовано 145 ударів по 21 населеному пункту", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Рашисти обстріляли з РСЗВ Роботине та Лобкове. 56 ворожих БПЛА атакували Новояковлівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Полтавку, Левадне, Червоне, Чарівне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку, Гуляйпільське, Білогір'я та Кам'янське.

По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припало 87 артилерійських ударів.

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - уточнив Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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