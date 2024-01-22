Події

03:50 22.01.2024

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала менше третини терористів ХАМАСу

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Армія оборони Ізраїлю ліквідувала менше третини терористів ХАМАСу

 За оцінками американських спецслужб, ізраїльські сили знищили від 20% до 30% бойовиків ХАМАСу, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) у неділю, 21 січня.
"Ця цифра поки що не відповідає меті Ізраїлю зі знищення угруповання і демонструє його стійкість після кількох місяців війни, яка призвела до руйнування деяких ділянок Сектора Газа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що американська оцінка втрат угруповання також засвідчила, що у ХАМАС усе ще достатньо боєприпасів, щоб продовжувати завдавати ударів по Ізраїлю та ізраїльських силах у Секторі Гази протягом кількох місяців.
Крім того, пише видання, за оцінкою американських чиновників, угруповання намагається відновити сили в деяких частинах міста Газа.
За даними WSJ, у Білому домі зменшили очікування від військової операції Ізраїлю, і очікують не ліквідації ХАМАСу, а зменшення загрози від цього терористичного угруповання.

Теги: #хамас #ізраїль #ліквідація

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