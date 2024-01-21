Події

23:24 21.01.2024

Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

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Monobank знову заявляє про серію масованих DDoS-атак

Віртуальний Monobank, другий за величиною емітент карток в Україні, знову заявляє про серію масованих DDoS-атак у неділю ввечері.

"Гадаю, на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", - написав співвласник Monobank Олег Гороховський у Телеграм-каналі.

"Я хочу сказати велике спасибі нашій ІТ-команді, яка стоїть на сторожі нашої ІТ-інфраструктури. Ось поки писав почалася нова хвиля... Стоїмо!" - додав Гороховський.

Як повідомлялося, банк також зазнав масованої DDoS-атаки 20 січня.

Теги: #атака #україна #monobank

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