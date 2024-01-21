Події

18:40 21.01.2024

Львів отримає десять нових трамваїв, придбаних за кредитні кошти ЄІБ

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Львів отримав дев'ять трамваїв "Електрон", придбаних за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у межах проєкту "Міський громадський транспорт України".

Останній, десятий, трамвай буде поставлено місту в лютому, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) у фейсбуці.

"Львів отримує трамваї "Електрон" у рамках спільного проєкту Міністерства відновлення та Європейського інвестиційного банку. Десять трамваїв місту надається у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", що втілюється Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерство фінансів України, міськими радами та комунальними підприємствами. Наразі місто отримало дев’ять трамваїв. Останній, десятий, очікується у лютому цього року", - йдеться в повідомленні в неділю.

Зазначається, що "Електрон" – вітчизняний концерн, виробництво відбувається в Україні. Трамвай T5L641 – п`ятисекційний однопросторовий вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, пониженим рівнем вібрації та шуму. Його технічний рівень відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Останнє зручно для пасажирів з дітьми та маломобільних людей.

Передбачено 56 місць для сидіння, загальна пасажиромісткість трамвая - 250 осіб.

Підлогу вагона в зоні дверей салону обладнано системою підігріву, що унеможливлює обмерзання і намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло в холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця в спеку.

Трамвай обладнано зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду: пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей і зон позаду вагона, які забезпечують ширшу зону оглядовості та контроль водія за дорожньою ситуацією, посадкою-висадкою пасажирів, повідомили в Мінвідновлення.

Після проведення всіх підготовчих робіт нові трамваї зможуть курсувати на лінії - здебільшого, на маршруті №8, що з'єднує Сихів і центральну частину міста. На цьому маршруті працюють 8 аналогічних трамваїв, отриманих у попередні роки.

"Оновлення рухомого складу ЛКП "Львівелектротранс" відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Проєкт "Міський громадський транспорт України" є рамковим кредитом від ЄІБ. У рамках цього проєкту місто отримало €17,4 мільйона кредиту на закупівлю десяти п’ятисекційних трамваїв", - уточнили в Мінвідновлення. 

Теги: #львів #трамваї #єіб

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