Події

23:42 19.01.2024

Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

1 хв читати
Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 31 вибух, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади", - вказується в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Так, за відомостями ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано: скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

Так само мінометний обстріл було зафіксовано в Хотинській громаді (6 вибухів), у Миропільській громаді було здійснено удар FPV дроном-камікадзе (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:16 20.01.2024
monobank заявляє про масовану DDoS-атаку

monobank заявляє про масовану DDoS-атаку

23:37 19.01.2024
Зеленський знову запросив Трампа в Україну

Зеленський знову запросив Трампа в Україну

13:57 19.01.2024
Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Береговому Херсонської області зросла до двох осіб - ОВА

08:43 19.01.2024
На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

На Харківщині внаслідок російської агресії за добу загинули два мирні жителі

08:09 19.01.2024
По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

По Херсонській області ворог випустив понад 400 снарядів, у результаті обстрілів за добу поранено троє людей

03:16 19.01.2024
Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

01:33 19.01.2024
Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

00:41 19.01.2024
Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

23:58 18.01.2024
Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

23:52 18.01.2024
Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

monobank заявляє про масовану DDoS-атаку

Суд обрав запобіжний захід для Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 350 млн грн

Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом застави в 500 млн грн

Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити в ІІ кварталі поточного року - Міноборони

Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд

ОСТАННЄ

Байден схвалив тимчасове фінансування уряду США до початку березня, щоб уникнути шатдауну

Суд обрав запобіжний захід для Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 350 млн грн

Боррель закликає нав'язати Ізраїлю рішення про створення палестинської держави

Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи Мазепи у вигляді тримання під вартою з правом застави в 500 млн грн

США знову завдали ударів по позиціях протикорабельних ракет хуситів

Сонячна панель вийшла з ладу в японського космічного апарата під час посадки на Місяць

ВАКС стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради Дніпропетровської області

Спеціальна міжкомітетська робоча група із захисту об'єктів культурної спадщини створюється у ВР

ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА