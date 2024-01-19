Окупанти за минулий день обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 31 вибух, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілу зазнали Хотинська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська громади", - вказується в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Так, за відомостями ОВА, у Краснопільській громаді зафіксовано: скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійські обстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії (9 вибухів) і мінометів (2 вибухи).

Так само мінометний обстріл було зафіксовано в Хотинській громаді (6 вибухів), у Миропільській громаді було здійснено удар FPV дроном-камікадзе (1 вибух).