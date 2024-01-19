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13:09 19.01.2024

Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

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Кулеба закликає Захід серйозно поставитися до придушення спроможності РФ виробляти зброю

Україна втратила б менше життів, якби всі схеми й лазівки для ухилення РФ від санкцій були ретельно вистежені та повністю закриті, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн. Це дії не уряду, а, скоріше, приватних фірм, і експорт, що надходить у Росію, є не обов'язково товарами військового призначення, а й також продукцією подвійного або цивільного призначення і навіть побутовою технікою", - написав Кулеба в соцмережі Х (Twitter).

Він наголосив, що зрештою ця зброя прилітає в Україну, щоб скоювати воєнні злочини, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.

"Україна потребувала б менше допомоги та втратила б менше життів, якби всі тіньові схеми та лазівки для ухилення від санкцій були ретельно вистежені й повністю закриті. Захід має найкращу фінансову розвідку, експертів і спеціалізовані органи, які здатні відстежувати такі схеми та руйнувати їх", - заявив міністр.

За його словами, левова частка відповідальності лежить на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які продають за кордон, і стежити за тим, щоб їхні запчастини не потрапляли у зброю, що вбиває людей.

"Зрив постачань цих запчастин у Росію потребує масштабних і узгоджених зусиль приватного і державного секторів. Але це врятує життя багатьох мирних жителів України та виведе з ладу військову машину Путіна", - написав Кулеба.

 

Теги: #зброя #санкції #кулеба

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