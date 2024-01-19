Події

06:54 19.01.2024

19 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 хв читати
19 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 695 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 695 RUSSIAN AGRESSION

19 січня відзначають Всесвітній день домашнього сиру, Міжнародний день фетиша, День консервної бляшанки.

У США - День Героїв Конфедерації в Техасі, День народження Едгара Аллана По, Національний день попкорну, в Ісландії - День чоловіка, у Монте-Карло - відкриття Міжнародного циркового фестивалю.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

Всесвітній день домашнього сиру

Всесвітній день домашнього сиру відзначають 19 січня, присвячений універсальному і поживному молочному продуктові. Заснований у січні 2019 року для підвищення обізнаності про цей поживний продукт і його універсальність як у солодких, так і в солоних стравах.

День консервної бляшанки

Британський торговець Пітер Дуранд запатентував консервну бляшанку в 1810 році.

Ще цього дня:

1903 - Оголошено проведення перших велоперегонів "Тур де Франс" - найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання;

1906 - Побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 - У журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми;

1915 - Француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1938 - Американська фірма "General Motors" перша у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 - Створено Союз українців у Великій Британії;

1955 - Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію;

1963 - Відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 - У Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук" (продовжував випускатися в Мексиці до 2003);

2001 - У Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани;

2014 - У Києві на вулиці Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща);

2017 - В Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України;

2017 - Дослідники з Northwestern University розробили систему штучного інтелекту, яка пройшла на людському рівні стандартний тест на візуальний інтелект.

Церковне свято

Преподобний Макарій народився близько трьохсотого року в селищі Птинапор, яке було розташоване на території Єгипту. Молодий чоловік рано овдовів і після смерті дружини зайнявся вивченням Священного Писання.

Коли померли його батьки, Макарій покинув село і став послушником у одного зі старців, який проживав неподалік. За деякий час він був висвячений у сан диякона місцевої церкви, але досить скоро зник у Фаранській пустелі в пошуках самотності.

Почувши про Антонія Великого, преподобний Макарій став його учнем. За порадою преподобного, останній оселився в Скитській пустелі. Близько 360 року преподобний заснував монастир, який згодом був названий його ім'ям. Макарій Великий помер у 391 році у заснованому ним монастирі. Мощі святого знаходяться в Амальфі в Італії і в монастирі Макарія Великого.

Іменини: Генріх, Марта, Макар, Домініка, Іван.

Теги: #календар #іменини #церковне_свято #19січня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 18.01.2024
18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 17.01.2024
17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 16.01.2024
16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:46 15.01.2024
15 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:57 14.01.2024
14 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

14 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:01 13.01.2024
13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:41 12.01.2024
12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:49 11.01.2024
11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 10.01.2024
10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 09.01.2024
9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

Силовики проводять обшуки в ІК Concorde Capital і затримали її голову Мазепу

Дрон, який долетів до Санкт-Петербурга, був українського виробництва - Камишін

На куп'янському напрямку ситуація напружена, але ЗСУ тримають оборону й нищать ворога - Сирський

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без тепла і газу через обстріли - МВА

ОСТАННЄ

Війська РФ за добу здійснили два ракетних і 81 авіаудар, а також 45 обстрілів із РСЗВ

Хусити здійснили третій напад на комерційне судно за три дні - ЗС США

США продовжать ракетні удари по підтримуваних Іраном формуваннях хуситів - Байден

Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет і відправив його на підпис Байдену

Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

Глава МВФ і віце-президент ЄК обговорили підтримку України з главою її МЗС

Кулеба обговорив із Фріланд можливість використання заморожених активів РФ для підтримки України

Після ухвалення тимчасового бюджету Сенат США має приступити до схвалення запиту, який включає допомогу Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА