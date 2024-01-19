19 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 695 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 695 RUSSIAN AGRESSION

19 січня відзначають Всесвітній день домашнього сиру, Міжнародний день фетиша, День консервної бляшанки.

У США - День Героїв Конфедерації в Техасі, День народження Едгара Аллана По, Національний день попкорну, в Ісландії - День чоловіка, у Монте-Карло - відкриття Міжнародного циркового фестивалю.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

Всесвітній день домашнього сиру

Всесвітній день домашнього сиру відзначають 19 січня, присвячений універсальному і поживному молочному продуктові. Заснований у січні 2019 року для підвищення обізнаності про цей поживний продукт і його універсальність як у солодких, так і в солоних стравах.

День консервної бляшанки

Британський торговець Пітер Дуранд запатентував консервну бляшанку в 1810 році.

Ще цього дня:

1903 - Оголошено проведення перших велоперегонів "Тур де Франс" - найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання;

1906 - Побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 - У журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми;

1915 - Француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами;

1938 - Американська фірма "General Motors" перша у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 - Створено Союз українців у Великій Британії;

1955 - Президент США Дуайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію;

1963 - Відбувся перший виступ групи The Beatles на телебаченні;

1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 - У Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук" (продовжував випускатися в Мексиці до 2003);

2001 - У Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани;

2014 - У Києві на вулиці Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща);

2017 - В Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України;

2017 - Дослідники з Northwestern University розробили систему штучного інтелекту, яка пройшла на людському рівні стандартний тест на візуальний інтелект.

Церковне свято

Преподобний Макарій народився близько трьохсотого року в селищі Птинапор, яке було розташоване на території Єгипту. Молодий чоловік рано овдовів і після смерті дружини зайнявся вивченням Священного Писання.

Коли померли його батьки, Макарій покинув село і став послушником у одного зі старців, який проживав неподалік. За деякий час він був висвячений у сан диякона місцевої церкви, але досить скоро зник у Фаранській пустелі в пошуках самотності.

Почувши про Антонія Великого, преподобний Макарій став його учнем. За порадою преподобного, останній оселився в Скитській пустелі. Близько 360 року преподобний заснував монастир, який згодом був названий його ім'ям. Макарій Великий помер у 391 році у заснованому ним монастирі. Мощі святого знаходяться в Амальфі в Італії і в монастирі Макарія Великого.

Іменини: Генріх, Марта, Макар, Домініка, Іван.