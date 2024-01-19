Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 8 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська та Великописарівська громади", - зазначається в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

Так, у Білопільській громаді здійснено скидання з БПЛА вибухового предмета (1 вибух).

У Великописарівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл із СПГ-9 (7 вибухів).

