Події

03:16 19.01.2024

Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

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Окупанти за минулий день обстріляли дві громади Сумської області

 Окупанти за минулий день обстріляли дві прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 8 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 четверга.
"Протягом дня росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська та Великописарівська громади", - зазначається в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
Так, у Білопільській громаді здійснено скидання з БПЛА вибухового предмета (1 вибух).
У Великописарівській громаді зафіксовано гранатометний обстріл із СПГ-9 (7 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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