Після ухвалення тимчасового бюджету Сенат США має приступити до схвалення запиту, який включає допомогу Україні

Після ухвалення тимчасового бюджету Сенат США має розпочати схвалення пакету додаткового фінансування національної безпеки, який включає військову допомогу Україні, заявив Чак Шумер, демократ, лідер більшості в Сенаті.

"Щойно Конгрес уникне призупинення роботи, моя мета, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до ухвалення додаткових заходів з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном і майбутнє демократії не вимагають нічого іншого", - написав він у соцмережі X.

Як повідомлялося 15 січня, лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування у два транші, щоб зберегти федеральний уряд у березні та запобігти його частковому закриттю в січні.

Фінансування деяких федеральних агентств, включно з Міністерством транспорту, спливає 19 січня, тоді як для інших, наприклад, Міністерства оборони, термін спливає 2 лютого.