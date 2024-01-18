Події

20:38 18.01.2024

Главу Concorde Capital Мазепу затримали під час перетину кордону

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Главу Concorde Capital Мазепу затримали під час перетину кордону

Главу інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час перетину кордону в четвер, підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" власне джерело.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Мазепу затримало Державне бюро розслідувань (ДБР) нібито у справі про отримання права на землю для будівництва котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Також повідомляється, що у справі присутній певний російський слід.

Теги: #мазепа #затримання

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