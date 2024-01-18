Події

16:04 18.01.2024

Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без тепла і газу через обстріли - МВА

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Мікрорайон Корабел у Херсоні залишився без тепла і газу через обстріли - МВА

Унаслідок обстрілів останніх днів з боку російських окупантів в аварійному порядку зупинено роботу котельні та припинено газопостачання в мікрорайоні Корабел, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Через обстріли з боку російських окупаційних військ аварійно зупинено роботу місцевої котельні та припинено газопостачання в мікрорайоні. Без опалення на цю годину залишилися 56 багатоквартирних будинків, без газопостачання - 8 800 квартир", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, зараз фахівці АТ "Херсонгаз" і "Херсонобленерго" вивчають обсяг пошкоджень для визначення термінів відновлення. 

Теги: #херсон #обстріли #знеструмлення

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