Кулеба: Концепцію уникнення ескалації потрібно повністю виключити з процесу ухвалення рішень партнерами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Давосі закликав партнерів повністю виключити з процесу ухвалення рішень концепцію уникнення ескалації в боротьбі з російською агресією.

"Ми від найпершого дня чули: "не ескалюйте", "ми не можемо цього зробити, тому що не хочемо ескалації". І через це було втрачено багато можливостей. Тому від цієї концепції слід повністю відмовитися, потрібно виключити з процесу ухвалення рішень, тому що все, що відбулося за останні майже два роки, доводить, що це просто шкідливо", - сказав Кулеба на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава МЗС наголосив, що жодне "з апокаліптичних пророцтв про відплату Росії не виправдалося". Міністр зазначив, що РФ не можна недооцінювати, але "ми не маємо і переоцінювати здатність Росії до ескалації".